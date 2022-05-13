Голова ОВА: другий день РФ б'є по Авдіївському коксохіму

Російські війська обстрілюють усі без винятку громади Донецької області, найгарячіше – в напрямку Авдіївки. Про це голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко повідомив на своєму офіційному Телеграм-каналі.

За словами Кириленка, найактивніші обстріли – на Авдіївському напрямку. Другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу – 1 працівник поранений, пошкоджено частину обладнання. Місто знеструмлене.

У Торецьку 12 травня було поранено 1 людину, пошкоджено 5 будинків. У Світлодарську – пошкоджено 2 будинки, їхні мешканці вже були евакуйовані.

На Очеретинському та Авдіївському напрямках росіяни спробували прорвати українську оборону – обидві спроби були відбиті Збройними силами України.