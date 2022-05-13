Український необанк monobank відновив розстрочку та купівлю частинами, повідомляє Новое время.

Про це в Telegram написав співзасновник банку Олег Гороховський.

"Вранці відновили кредитування. Близько 600 000 клієнтів, сумарно на 18 млрд гривень кредитних лімітів на розстрочку та покупку частинами" , - написав Гороховський.

Раніше Гороховський повідомляв, що клієнти отримають повідомлення у додатку monobank про відновлення лімітів. Банк планував видати за цими програмами близько 10 мільярдів гривень.