Держстат: ціни на дизпаливо та автогаз в Україні зросли на 25-45%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-квітень 2022 року. Ціни на паливо значно зросли, повідомляє РБК-Україна.

Про це свiдчать дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у квітні порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 15,1% до 34,1 гривень за літр, бензин А-95 на 13,5% до 34,6 гривень за літр, дизельне паливо - на 27,8% до 37,8 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 44,1% до 27,6 гривень за літр.

Водночас у травні в Україні виник дефіцит палива, на АЗС вишикувалися величезні черги, а ціна бензину на окремих заправках злетіла до 60 гривень за літр.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2021 рік бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривень за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, дизельне паливо - на 23,1% до 29,6 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 50,5% до 19,1 гривень за літр.