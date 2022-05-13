WSJ: Росія змушена продавати танкери через санкції

Російська судноплавна компанія Совкомфлот продала "біля дюжини суден" покупцям в Азії та на Близькому Сході, щоб розплатитися із західними банками в умовах санкцій, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, Совкомфлот продав п'ять танкерів дубайської Koban Shipping і чотири газовоза сінгапурської Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, що став власником суден.

Совкомфлот також веде переговори з компаніями, включно з China Merchants Group, щоб продати інші танкери, сказали співрозмовники газети. За їхніми словами, кінцеві власники низки суден, що продаються, можуть бути невідомі протягом деякого часу.

Суднові брокери заявили, що деякі з проданих судів змінили назви та реєструються під різними прапорами, щоб застрахуватися.

У Совкомфлотi раніше заявляли, що "до продажу на ринку пропонується віковий тоннаж, а також судна, експлуатація яких не є доцільною через введені щодо російського торговельного флоту обмеження".

ПАТ Совкомфлот – найбільша судноплавна компанія Росії, один із світових лідерів у галузі морського транспортування зрідженого газу, сирої нафти та нафтопродуктів, а також обслуговування та забезпечення морського видобутку вуглеводнів.

За даними на кінець лютого, список флоту власних та зафрахтованих судів Совкомфлоту складався з 134 суден. Список включав 108 танкерів різних класів, 14 газовозів та 11 спеціалізованих суден.

Нагадаємо, з 18 квітня ЄС закрив усі свої порти для кораблів Росії. Винятки поширюється лише ті кораблі, які подали сигнал SOS (Mayday). Рішення щодо таких судів прийматимуться індивідуально.