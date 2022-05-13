Залужний: РФ використовує надзвукові ракети через втрати в авіації

Причиною переходу РФ до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет є відмова від застосування авіації, яка зазнає втрат. Як написав на своїй офіційній сторінці у Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, про це він говорив по телефону з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, щодня ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет щодо об'єктів цивільної інфраструктури.

"Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 за вказаними об'єктами. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК "Стінгер". причин використання противником цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка зазнає великих втрат”, – написав Залужний.

За його словами, за телефонної розмови генерал Міллі також запитав, що для Залужного означає перемога.

"Це справді важливе питання. Для мене перемога – це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, та звільнення всіх захоплених ним територій", – написав Головнокомандувач ЗСУ.

Також він поінформував генерала Міллі про оперативну обстановку, яка, за його словами, залишається складною.

"Однак, наш настрій бойовий, і ми націлені лише на Перемогу", – наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку народу та уряду США за надану допомогу.