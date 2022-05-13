СБУ заявила про викриття 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення РФ

З початку повномасштабного російського вторгнення влада України заборонила в'їзд до країни 13 іноземним журналістам, які працювали на користь РФ, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в заяві СБУ.

Як розповіли у відомстві, представники ЗМІ, які потрапили до чорного списку, готували замовні матеріали для кремлівської пропаганди.

"У своїх провокаційних сюжетах вони публікували дезінформацію з фронтів та дискредитували українські війська" , — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим зазначеним іноземцям заборонено в'їзд до України терміном на 3 роки.