Очільник ГУР: Україна не припинить боротьбу за Зміїний

Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки потрібно, повідомляє Корреспондент.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він наголосив, що острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати ситуацію на півдні країни. Також Зміїний важливий з погляду можливості висадки Росією тактичного морського десанту.