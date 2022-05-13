Очільник ГУР: Україна не припинить боротьбу за Зміїний
Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки потрібно, повідомляє Корреспондент.
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Він наголосив, що острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати ситуацію на півдні країни. Також Зміїний важливий з погляду можливості висадки Росією тактичного морського десанту.
"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден у всіх напрямках на південь України… Острів Зміїний - це територія України, і ми її деокупуватимемо і боротимемося за неї стільки, скільки буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі військові дії Росії на території ПМР, з якою вони (війська РФ) можуть атакувати західну частину України", - заявив Буданов.