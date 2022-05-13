Азов: усю ніч тривали обстріли Азовсталі

Упродовж усієї ночі 13 травня російські окупанти обстрілювали з артилерії й авіації територію "Азовсталі", наразі триває штурм меткомбінату російської піхоти на бронетехніці, повідомляє Українська правда.

Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, позивний "Калина" у коментарі.