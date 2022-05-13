Азов: усю ніч тривали обстріли Азовсталі
Упродовж усієї ночі 13 травня російські окупанти обстрілювали з артилерії й авіації територію "Азовсталі", наразі триває штурм меткомбінату російської піхоти на бронетехніці, повідомляє Українська правда.
Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, позивний "Калина" у коментарі.
"Цілу ніч тривали обстріли. Авіаційні та артилерійські. Продовжується штурм заводу за допомогою піхоти. Тобто піхота штурмує за допомогою бронетехніки та танків, артилерійських обстрілів", - сказав він.