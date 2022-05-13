Дослідження: американські компанії йшли з РФ після падіння своїх акцій

Американські публічні компанії, які вирішили припинити діяльність у РФ після дозволу повномасштабної війни проти України, робили це після падіння своїх акцій на біржі, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у науковій публікації Тетяни Балюк (Університет Еморі) та Анастасії Федік (Університет Каліфорнії у Берклі), пише VoxUkraine.

Вчені з'ясували, що фірми, що залишають Росію, несуть істотні ринкові втрати (близько -4% протягом одного тижня) перед тим, як оголосити рішення про вихід. Після оголошення ситуація з акціями стабілізується.

Крім того, чим більше падіння котирувань акцій, тим рішучішими були заходи – наприклад, вихід або призупинення діяльності, а не просто скорочення операцій. Крім того, не спостерігалося потужнішого ефекту для компаній з вищими операційними ризиками в РФ, тому виявлена закономірність обумовлена радше репутаційними ризиками.

"Наші висновки свідчать про те, що рішення компаній вийти з Росії зумовлені тиском ринку. Особливо відомі великі фірми зазнали тиску з боку своїх інвесторів щодо припинення діяльності в Росії", - роблять висновок автори.

"Виявляючи негативний ціновий тиск на фірми, що мають операції в Росії, інвестори на американському ринку можуть заохочувати своєчасний вихід [з РФ]".

Зазначається, що великі фірми набувають більшої ймовірності, адже привертають більше уваги і мають меншу частку Росії в портфелі. Раніше за всіх вийшли компанії видобувної галузі та високотехнологічні, за ними – виробники споживчих товарів. У той же час компанії з виробництва промислових товарів та в галузі охорони здоров'я переважно залишилися.

Дослідження ґрунтувалося на аналізі великих компаній, котируються на фондових біржах США, що діяли в Російській Федерації до 24 лютого 2022 року. На 15 квітня понад 80% їх вирішили обмежити свою діяльність у Росії, причому 27% їх оголосили про вихід, 51% оголосили про зупинення своєї діяльності, а 22% – скоротили своєї діяльності у Росії.