Гайдай: РФ кинула всі сили на прорив лінії оборони на Луганщині

На Луганщині російські військові кинули всі зусилля для того, щоб прорвати хоч десь лінію оборони – штурмують Рубіжне, Гірську громаду, околиці Сєвєродонецька.Про це під час Телемарафону UAразом повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Укрінформ.

«Ситуація у нас ускладнюється. Тому що, я так розумію, ворог кинув всі зусилля для того, щоб прорвати хоч десь лінію оборони… Штурмують Рубіжне, штурмують Гірську громаду з боку Золотого і Нижнього, штурмують околиці Сєвєродонецька» , – сказав очільник області.

Він зазначив, що за добу в Луганській області нарахували проходження більше ніж двох тисяч одиниць техніки, також загарбники «людей звезли, особистого складу так само дуже багато».

За словами Гайдая, ворог також намагається вкотре зробити понтонні переправи для того, щоб перекинути техніку і людей через річку Сіверський Донець в районі Білогорівки. Загарбники весь час на тому самому місці намагаються побудувати понтонну переправу, а ЗСУ її знову знищують.