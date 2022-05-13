Пентагон: США готують до відправки в Україну нелетальне обладнання

Морські піхотинці ІІІ-х Морських Експедиційних Сил Корпусу морської піхоти США готують до відправки в Україну нелетальне обладнання, необхідне для оборони України на фронті. Про це, посиланням на Пентагон, повідомляє Новое время.

"Морські піхотинці ІІІ-х Морських Експедиційних Сил Корпусу морської піхоти США готують піддони з нелетальним обладнанням, необхідним для оборони України на фронті, на авіабазі Кадена в Японії" , - зазначили там.

Генштаб Збройних сил України висловив подяку США за підтримку та допомогу.

Яке саме обладнання отримають українські військові, не повідомляється.

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. 28 квітня законопроект 417 голосами підтримала Палата представників, а 7 квітня його одноголосно ухвалив Сенат США.

Політика ленд-лізу була програмою, в рамках якої США за спрощеною процедурою постачали для союзників озброєння, продовольство, нафту та інші необхідні товари для боротьби з нацистською Німеччиною. Закон про ленд-ліз був прийнятий у березні 1941 року і діяв аж до закінчення Другої світової війни (до вересня 1945 року). США надавали таку допомогу Великій Британії та країнам Британської Співдружності, пізніше Вільній Франції (французькому опору), Китаю, СРСР та іншим державам-союзникам. Допомога включала військові кораблі, літаки та інше озброєння.