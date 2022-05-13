Зеленський: я готовий говорити тільки з Путіним без його посередників
Президент України Володимир Зеленський особисто готовий зустрінеться і поговорити з керівником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка і бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів, які покинули російські військові. І саме тому ускладнюється момент про можливість переговорів", - заявив Зеленський.
За його словами, українське суспільство всі 8 років хотіло говорити з РФ.
"Зараз суспільство налаштоване не позитивно до цього. Я, як президент, готовий говорити з Путіним, але тільки з ним, без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", - підкреслив Зеленський.