CNN: журналісти встановили ім'я генерала, який керував обстрілом Харкова

З перших днів війни проти України Росія обстрілювала Харків забороненими касетними боєприпасами. Командував діями окупантів із захоплення міста генерал-полковник армії РФ Олександр Журавльов, який раніше керував однією з найжорстокіших російських операцій у сирійській війні. Про це йдеться у розслідуванні журналістів CNN, повідомляє Корреспондент.

Видання розслідувало обстріл Харкова 27-28 лютого і підтвердило, що 11 місць було вражено касетними боєприпасами. Наприкінці березня Організація Об'єднаних Націй заявила, що з початку вторгнення в Україну було скинуто щонайменше два десятки касетних боєприпасів.

За допомогою аналізу супутникових знімків у співпраці з Центром інформаційної стійкості (CIR) та наземних розслідувань журналісти встановили бригаду загарбників, які били по місту, та їхнього командира. Всі вони належали до 79-ї російської реактивної артилерійської бригади, що базується в Бєлгородській області. Цей підрозділ підпорядковується безпосередньо керівництву Західного військового округу (ЗВО) ЗС РФ, одного з п'яти військових округів путінської армії у західній частині країни-агресора. І керує ним генерал-полковник Олександр Журавльов.

Декілька військових експертів повідомили, що він є єдиним офіцером, який має повноваження віддавати наказ про ракетну атаку Смерчами у своєму районі. Адже, оскільки це дорога зброя, вона вимагає схвалення старшого.

57-річний Журавльов отримав звання радянського офіцера у 1980-х роках, коли служив у колишній Чехословаччині у складі групи російських військ. Після розпаду СРСР повернувся до Росії, спочатку служив у танкових частинах. Тричі прямував до Сирії, він вперше став командувачем російських військ у країні під час свого другого перебування у липні 2016 року. Керівництво Журавльова каталізувало штурм східного Алеппо. Після того, як він взяв кермо влади, російські військові швидко посилили свої атаки на місто, утримуване повстанцями, і завершили облогу, що призвело до великої кількості загиблих і запуску тактики, яка визначила втручання Росії в Сирії: блокувати, морити голодом, бомбити і змусити підкоритися.

Кремль та Міноборони Росії не відповіли на запит CNN про коментарі.