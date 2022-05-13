ЗСУ заявили про збиття російського вертольота Мі-28

Підрозділ протиповітряної оборони 81-ї бригади Десантно-штурмових військ збив російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець", повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні командування ДШВ ЗСУ.

У ДШВ зазначають, що 12 травня крім Мі-24 на Луганщині вполювали і Мі-28.

Слід відзначити, що цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.