ПФУ: на пенсійні виплати за травень уже направили 25,6 млрд. грн.

Станом на 12 травня на пенсійні виплати за травень було направлено 25,6 млрд. гривень, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України у Фейсбуці.

Зазначається, що на 12 травня на виплату пенсій за травень через АТ "Укрпошта" направлено 7,7 млрд грн, через уповноважені банки – 17,9 млрд грн.

Уповноваженими банками на рахунки пенсіонерів зараховано 100% профінансованих сум.

АТ "Укрпошта" станом на 11 травня доставлено 64,41% профінансованої суми за травень.

Як повідомлялося, загалом на пенсійні виплати у травні заплановано направити 49,1 млрд грн. З них: 37,6 млрд грн – на виплату пенсій пенсіонерам, які обслуговуються у банках; 11,5 млрд грн – на виплату пенсій пенсіонерам, які отримують пенсії через Укрпошту.