Bild: Шольц планує відновити переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести переговори з Володимиром Путіним. Останній раз німецький лідер розмовляв з главою Кремля в кінці березня.﻿ Про це, з посиланням на Bild, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За даними видання, про намір відновити переговори з Путіним Шольц заявив у комітеті Бундестагу з оборони. Депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Вольфганг Хельміх повідомив, що чув слова канцлера.

"Я чітко чув, що канцлер також оголосив про нову ініціативу переговорів з Путіним" , - цитує видання німецького політика.

За його словами, в ході зустрічі Шольц заявив, що до 9 травня переговори з Путіним не мали сенсу. Однак, додав канцлер, потрібно зробити нову спробу і поговорити з главою Кремля, щоб знайти вирішення конфлікту в Україні.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Шольц кілька разів телефонував з Путіним. Останній раз вони спілкувалися 30 березня.