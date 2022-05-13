Мінекономіки: за програмою релокації вже переїхало 510 підприємств

За державною програмою релокації українських виробництв 510 підприємств перемістили свої потужності із областей, де йдуть бойові дії, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомила прес-служба Мінекономіки у Телеграмі.

"У рамках програми релокації вже 510 українських підприємств перемістили свої потужності з областей, де продовжуються бойові дії. Понад половина з них (303) відновили свою діяльність на безпечних територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 50 підприємств здійснюють монтаж обладнання та підключення комунікацій та запрацюють найближчим часом.

Також 192 підприємств готуються до переїзду найближчим часом та перебувають на різних стадіях транспортування.

Загалом Міністерство економіки України отримало понад півтори тисячі заявок від бізнесу про участь у програмі релокації.

Учасникам програми надається підтримка щодо пошуку приміщень, розробки логістики переїзду, транспортування підприємств "Укрзалізницею", "Укрпоштою".

Компанії, які здійснюють переміщення в один із певних регіонів самостійно, можуть розраховувати на компенсацію.

«Держава також допомагає українським компаніям, які релокувались у Західну Україну, якнайшвидше адаптуватися до нових умов. Ми підтримуємо постачання сировини, пошук нових ринків збуту продукції. Допомога надається і з кадрових питань - Державна служба зайнятості здійснює підбір працівників. Релоковані підприємства повинні мати всі умови, щоб стати драйверами економічного зростання України», – наголосив заступник міністра економіки України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Дядюра.

Як повідомлялося, в Україні йде державна програма з релокації українських виробництв. Українські підприємства, що перебувають у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу у переміщенні своїх потужностей на західну Україну.

Майже двом третинам (61%) вітчизняних компаній, які продовжують працювати, не потрібне фізичне переміщення своїх потужностей.