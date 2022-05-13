ОВА: на Сумщині вдалося засіяти 92% посівних площ
На Сумщині аграріям вдалося засіяти 92% посівних площ, незважаючи на те, що за початковими оцінками після деокупації області розраховували засіяти лише 45% земельних площ, повідомляє Укрінформ.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив, що досягти такого результату вдалося завдяки ефективному співробітництву агровиробників, військових та прикордонників.
"Для прикордонної області з 564 км загального кордону з агресором вважаю це добрим результатом", - зазначив Живицький.
Він також наголосив, що аграріям допомагали банки кредитними коштами, а виробники нафтопродуктів у свою чергу постачали паливом.
Як повідомлялося, голова Сумської ОВ Дмитро Живицький зазначив, що аграрії Сумської області недоотримають 3 млрд грн доходів через незасіяні землі вздовж українсько-російського кордону.