Подоляк: кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що НАТО впритул наблизиться до російського міста Санкт-Петербург внаслідок вступу ФІнляндії в Альянс на тлі агресивних дій Росії, повідомляє Українська правда.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга – так можна перекласти розмову фінського президента Саулі Нііністьо з російським президентом з дипломатичної мови на просту.

Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін".

Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга — так можна перекласти розмову @niinisto з російським президентом з дипломатичної мови на просту. Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 14, 2022

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.