Подоляк: кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що НАТО впритул наблизиться до російського міста Санкт-Петербург внаслідок вступу ФІнляндії в Альянс на тлі агресивних дій Росії, повідомляє Українська правда.
Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
"Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга – так можна перекласти розмову фінського президента Саулі Нііністьо з російським президентом з дипломатичної мови на просту.
Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін".
12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.