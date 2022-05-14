Мера Краматорська: газ на Донеччині можуть відключити
У Краматорську може припинитися газопостачання через дії РФ. Жителів міста та всієї Донецької області закликали підготуватися та придбати електроплити, повідомляє РБК-Україна.
Про це каже пост мера Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.
"Шановні мешканці Краматорська та Донецької області! "Донецькоблгаз" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії РФ існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів", - написав Гончаренко.
Він нагадав, що на тимчасово окупованих територіях України несанкціоновано був перекритий один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід (експлуатується та обслуговується Оператором газотранспортної мережі України).
"Проте, підприємство шукає шляхи розв'язання цієї проблеми разом з ОГТСУ, ВА. Але з метою підтримання належного рівня комфорту при переході на енергію аналогічною отримуваній від газових приладів, рекомендуємо мешканцям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є", - закликав Гончаренко.
Нагадаємо, зі схожою заявою вже звертався мер Покровська Руслан Требушкін, він заявляв, що газу в області залишилося на тиждень-два, причиною цього стало пошкодження окупантами газогону.
Додамо, тим часом населені пункти Луганської області вже залишилися без газу через російські ворожі обстріли.