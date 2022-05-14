Андрющенко: евакуаційну колону з Маріуполя пропустили до Запоріжжя

До Запоріжжя пропустили величезну евакуаційну колону з жителми Маріуполя. Вони чекали на пропуск понад три дні, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у суботу, 14 травня.

"Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома" , — йдеться в його Telegram.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня заявив, що з Азовсталі вдалося вивезти понад 300 цивільних та триває підготовка другого етапу евакуаційної місії — рятуватимуть поранених та медиків. 10 травня глава держави повідомив, що Росія не дає згоди на жодний із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.

Російські окупанти продовжують штурм Азовсталі, захисники міста тримають оборону в повному оточенні та роблять спроби контратакувати. Після того, як росіяни розбомбили польовий шпиталь, кількість поранених збільшилася зі 170 до 600 людей, заявили в міськраді Маріуполя.