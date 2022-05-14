Зеленський підписав закон про заборону в Україні проросійських партій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій. Верховна рада прийняла документ 3 травня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє на сайт Верховної ради.

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України про заборону політичних партій був направлений на підпис Зеленському 6 травня. Сьогодні, 14 травня, документ повернуто в Раду з підписом глави держави.

Представник Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі повідомила, що закон про заборону проросійських партій набуде чинності наступного дня після опублікування.

Нагадавши, Рада прийняла закон про заборону проросійських партій в Україні 3 травня. Проєкт підтримали 330 народних депутатів.

У законі визначено перелік підстав для заборони діяльності політичної сили. Зокрема, якщо мова йде про виправдання розв'язаної Росією війни або прославлення осіб, які беруть участь у цій агресії.