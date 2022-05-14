Україна виграла Євробачення-2022

Україна перемогла у конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці у грандіозному фіналі не лишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania. Це третя перемога України у конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках, пише Дмитрий Войналович, РБК-Україна.

Результати голосування Євробачення 2022

Глядачі з різних європейських країн були майже одноголосними, віддавши Україні максимальну кількість балів - 439! Це рекорд для наших артистів за усю історію Євробачення!

А максимальні 12 балів Україні віддало журі таких країн: Польща, Литва, Румунія, Латвія, Молдова.

Українське ж національне журі свою найвищу оцінку віддало Великій Британії.

Ось так розподілилися голоси членів національного журі:

До слова, ще до фіналу букмекери прогнозували Kalush Orchestra перемогу з величезним відривом від конкурентів. Ймовірність тріумфу калушан оцінювалася у безпрецедентні 60%!

Найближчим конкурентом українців, за свідченнями прогнозистів, була представниця Швеції Корнелія Джейкобс, яка виконала пісню Hold Me Closer.

Також букмекери давали деякі шанси на перемогу британцю Сему Райдеру з піснею Space Man, італійському дуету Mahmood & Blanco з хітом Brividi і зірці Шанель Терреро, яка представляла Іспанію піснею SloMo.