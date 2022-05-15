Канада скасувала мита на металургійну продукцію з України – посол
Канада припинила дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України. Вони діяли більше 20 років, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявила посол України в Канаді Юлія Ковалів.
Посол вітала рішення канадського міжнародного торгового трибуналу, яке, за її словами, допоможе українським металургійним заводам після відновлення опановувати нові ринки.
"З серпня 2001 року на плоский гарячекатаний вуглецевий прокат походженням з України в Канаді діяли мита в розмірі 77%, що фактично позбавляло наших виробників економічного стимулу експортувати свою продукцію в Канаду. Через 20 років, нарешті, українську сталеву продукцію знову можна буде експортувати в Канаду", - йдеться в повідомленні.