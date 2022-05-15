Канада скасувала мита на металургійну продукцію з України – посол

Канада припинила дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України. Вони діяли більше 20 років, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Посол вітала рішення канадського міжнародного торгового трибуналу, яке, за її словами, допоможе українським металургійним заводам після відновлення опановувати нові ринки.