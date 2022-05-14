У США чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті, 10 людей загинули

У суботу вдень, 14 травня, в супермаркеті Буффало, штат Нью-Йорк, чоловік у військовій формі відкрив вогонь і вбив 10 осіб. Крім того, троє людей отримали поранення, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Офіційні особи заявили, що вбивця транслював стрілянину в соціальній мережі. За даними джерел в правоохоронних органах, один потерпілий знаходиться в критичному стані.

Комісар поліції Буффало Джозеф Грамалья заявив, що підозрюваний 18-річний білий чоловік. Його відразу ж заарештували після скоєння нападу.

Він буде притягнутий до суду за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, заявила місцева влада. Троє високопоставлених співробітників правоохоронних органів зазначили, що підозрюваного звуть Пейтон Гендрон.