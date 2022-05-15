Світові лідери вітають Україну з перемогою на Євробаченні
Після перемоги України на "Євробаченні 2022" в італійському Турині лідери держав, президент Європейської комісії та голова Європейської ради вітають нашу країну з першим місцем на міжнародному пісенному конкурсі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу по всьому світу. Євросоюз з вами", - пише президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Голова Європейської Ради Шарль Мішель написав вітальний пост українською мовою. Також теплі привітання передав Україні головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.
"Вітаємо Україну з перемогою на "Євробаченні", пісенному конкурсі 2022. Це яскраве відображення не тільки вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон.
До слова, вітання нашій країні висловив також глава Міноборони Британії Бен Воллес.
"Нехай це буде тільки одна перемога з багатьох в цьому році. Любов завжди перемагає, правда завжди перемагає. З вами Європа, з вами наші серця", - написав президент Литви Науседа.
Президент Естонії Каріс заявляє, що європейці з нетерпінням чекають "Євробачення" наступного року в Україні.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання провести конкурс "Євробачення" в Маріуполі, звільненому від російських окупантів.