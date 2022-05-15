Туреччина, Фінляндія і Швеція обговорили політику "відкритих дверей" НАТО

Глави зовнішньополітичних відомств Туреччини, Фінляндії та Швеції обговорили політику "відкритих дверей" НАТО. Консультації провели через позицію Анкари, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявила глава МЗС Швеції Анн Лінде в Twitter.

"Важлива зустріч з моїм колегою Хаавісто і моїм колегою Чавушоглу. Ми обговорили ситуацію, що погіршується в області безпеки і політику відкритих дверей НАТО" , - пише Лінде.

До цього вона писала, що спробує переконати разом з колегою з Фінляндії Пеккою Хаавісто міністра закордонних справ Туреччини Мевлета Чавушоглу.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецький народ виступає проти вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу. При цьому Анкара готова до обговорення питання.