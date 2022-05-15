Мер Мелітополя розповів, як можна отримати пенсію в місті

Розроблено механізм, за яким жителі Мелітополя, які отримували пенсії готівкою, зараз мають оформити карти в банку. Необхідно звернутися до відділення "ПриватБанку", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Жителі, які раніше отримували пенсії готівкою через "Укрпошту", можуть оформити пластикові картки у відділеннях "ПриватБанку". Пенсії будуть приходити на ці карти" , - написав він.

За його словами, для отримання Карти необхідно: звернутися в будь-яке відділення "ПриватБанку" (щоб уникнути натовпу для пенсіонерів діятиме окрема черга), оформити карту у співробітника банку і чекати переказу коштів.

Пенсія буде автоматично перерахована на карту "ПриватБанку" з наступного місяця.