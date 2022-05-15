На цьому тижні МОЗ отримало 120 тонн ліків

Протягом цього тижня Міністерство охорони здоров'я України отримало від різних донорів та благодійних організацій 120 тонн ліків, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Зокрема, було отримано як гуманітарна допомога:

18 автомобілів швидкої допомоги;

20 800 індивідуальних аптечок;

7800 бандажів;

12,5 тонни анальгетиків;

5,5 тонни наркотичних препаратів;

89 тонн ліків в асортименті;

1 тонну дезінфікуючих засобів;

7,5 тонни витратних матеріалів;

138 шт. апаратів зовнішньої фіксації;

13 тонн засобів, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишківника;

1 тонну імуносупресантів.