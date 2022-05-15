На цьому тижні МОЗ отримало 120 тонн ліків

На цьому тижні МОЗ отримало 120 тонн ліків

Протягом цього тижня Міністерство охорони здоров'я України отримало від різних донорів та благодійних організацій 120 тонн ліків, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Зокрема, було отримано як гуманітарна допомога:

  • 18 автомобілів швидкої допомоги;
  • 20 800 індивідуальних аптечок;
  • 7800 бандажів;
  • 12,5 тонни анальгетиків;
  • 5,5 тонни наркотичних препаратів;
  • 89 тонн ліків в асортименті;
  • 1 тонну дезінфікуючих засобів;
  • 7,5 тонни витратних матеріалів;
  • 138 шт. апаратів зовнішньої фіксації;
  • 13 тонн засобів, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишківника;
  • 1 тонну імуносупресантів.
"Спасибі всім організаціям, які з першого дня війни надають Україні допомогу і підтримку. Перемога буде за нами!", - зазначили в МОЗ.

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