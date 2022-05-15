На цьому тижні МОЗ отримало 120 тонн ліків
Протягом цього тижня Міністерство охорони здоров'я України отримало від різних донорів та благодійних організацій 120 тонн ліків, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні МОЗ.
Зокрема, було отримано як гуманітарна допомога:
- 18 автомобілів швидкої допомоги;
- 20 800 індивідуальних аптечок;
- 7800 бандажів;
- 12,5 тонни анальгетиків;
- 5,5 тонни наркотичних препаратів;
- 89 тонн ліків в асортименті;
- 1 тонну дезінфікуючих засобів;
- 7,5 тонни витратних матеріалів;
- 138 шт. апаратів зовнішньої фіксації;
- 13 тонн засобів, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишківника;
- 1 тонну імуносупресантів.
"Спасибі всім організаціям, які з першого дня війни надають Україні допомогу і підтримку. Перемога буде за нами!", - зазначили в МОЗ.