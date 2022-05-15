У Києві та області відсьогодні змінюється час комендантської години

У Києві та області з неділі, 15 травня, скорочується тривалість комендантської години. Тепер вона буде починатися не з 22:00, а з 23:00, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Як у самій столиці, так і на території області, комендантська година триватиме до 5:00 ранку (як і було).

Крім того, відзавтра, з понеділка 16 травня, в Києві буде довше працювати громадський транспорт:

з початку наступного тижня метрополітен буде відкритий для пасажирів з 06:00 до 22:00,

буде відкритий для пасажирів з 06:00 до 22:00, а час роботи наземний громадського транспорту - з 06:00 до 22:30.

Мер також закликав жителів столиці дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, позаяк загроза ракетних ударів по Києву залишається.