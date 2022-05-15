Львівська ОВА повідомила про наслідки ракетного удару РФ

Російські війська завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється" , – заявив він.

В ніч на 15 травня повітряні тривоги вперше з 9 травня оголошувалися на західній Україні.

Пізніше в Повітряному командуванні "Захід" повідомили﻿, що ракети випустили з Чорного моря, імовірно з підводних човнів. Сили ППО знищили дві ракети.

Оновлено. Глава військової адміністрації області повідомив, що 4 ракети потрапили в об'єкт військової інфраструктури в Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об'єкт повністю знищено.