Радник мера: війська РФ скинули на "Азовсталь" запалювальні чи фосфорні бомби

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" чи то запалювальні, чи то фосфорні бомби, повідомляє Українська правда.

"Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам).

Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо" , – заявив він.

За словами Андрющенка, "пекло зійшло на землю, в "Азовсталь".

"Неймовірно, як тримаються наши Захисники. Ми всі у невідплатному боргу у них" , – додав він.

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