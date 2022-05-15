"Укрзалізниця" перейменувала потяг на Калуш на "Стефанія Експрес"

В Україні поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ в розкладі цього року офіційно назвуть Стефанія Експрес на честь пісні гурту Kalush Orchestra, яка принесла Україні перемогу в Євробаченні-2022, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею Стефанія. До речі, це буде перший у світі поїзд, названий в честь мами" , — зазначив він.

Камишин додав, що це буде перший у світі поїзд, названий на честь мами.

Нагадаємо, 14 травня Україна перемогла у Євробаченні 2022. Перемогу країні приніс гурт Kalush Orchestra із піснею Stefania. Це третя перемога України в міжнародному пісенному конкурсі.