Кулеба виключив поступки України щодо територіальної цілісності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки перед Росією і не дозволить дипломатії відтермінувати наступний етап війни, повідомляє Новое время.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

За словами Кулеби у припиненні вогню, як першому кроці на шляху до звільнення українських територій, "немає нічого поганого", але за умови, якщо воно не продиктоване Росією.

"Ми не миритимемося з втратою частини території. Ми готові до дипломатії, але ми не дозволимо дипломатії просто продовжити наші страждання і відкласти наступну фазу війни" , — наголосив міністр.

Він додав, що його робота полягає в отриманні якнайбільшої кількості зброї для України, активації санкцій проти Росії та допомозі українцям, які були вимушені виїхати закордон.