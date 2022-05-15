Bloomberg: ЄС може обмежити ціни на газ на випадок перебоїв поставок з РФ

Європейський союз може обмежити ціни на природний газ, щоб уникнути високих витрат, якщо Росія значно обмежить або перекриє поставки. Єврокомісія планує заходи втручання на енергетичному ринку в рамках пакету заходів щодо заміни імпорту російського газу після вторгнення в Україну, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з проектом документа, Єврокомісія має намір рекомендувати домовитися про загальні принципи, щоб підготуватися до регіональної або загальноєвропейської надзвичайної ситуації, коли газові ринки більше не можуть відповідати попиту і пропозиції. Заходи повинні бути тимчасовими і не застосовуватися після початку червня 2023 року.

Стурбованість з приводу поставок газу чинить тиск на європейські енергетичні ринки, оскільки Москва відповідає на заходи ЄС своїми власними обмеженнями проти деяких газових компаній в регіоні. Невизначеність щодо того, як імпортери з ЄС повинні платити за російський газ, щоб уникнути порушення санкцій, також була проблемою протягом декількох тижнів.

Введення максимальної регульованої ціни в надзвичайній ситуації буде обмежено її тривалістю, а ринкова ціна повинна використовуватися якомога довше, йдеться в проекті комісії. Документ все ще може змінитися до прийняття, запланованого на 18 травня.