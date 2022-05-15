Генштаб повідомив оновлені дані про втрати військ РФ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці з початку вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1220 (+2),
- бойових броньованих машин – 2958 (+24),
- артилерійських систем – 555 (+4),
- РСЗВ - 195,
- коштів ППО – 89 (+1),
- літаків – 200,
- вертольотів – 164 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 (+5),
- крилаті ракети - 95 (+0),
- кораблів/катерів - 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28),
- спеціальної техніки – 42.
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямах.
Дані уточнюються.