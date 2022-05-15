Генштаб повідомив оновлені дані про втрати військ РФ

Генштаб повідомив оновлені дані про втрати військ РФ
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці з початку вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.05 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
    • танків – 1220 (+2),
    • бойових броньованих машин – 2958 (+24),
    • артилерійських систем – 555 (+4),
    • РСЗВ - 195,
    • коштів ППО – 89 (+1),
    • літаків – 200,
    • вертольотів – 164 (+1),
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 (+5),
    • крилаті ракети - 95 (+0),
    • кораблів/катерів - 13,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28),
    • спеціальної техніки – 42.

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямах.

    Дані уточнюються.

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