Генштаб повідомив оновлені дані про втрати військ РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці з початку вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1220 (+2),

бойових броньованих машин – 2958 (+24),

артилерійських систем – 555 (+4),

РСЗВ - 195,

коштів ППО – 89 (+1),

літаків – 200,

вертольотів – 164 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 (+5),

крилаті ракети - 95 (+0),

кораблів/катерів - 13,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28),

спеціальної техніки – 42.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямах.

Дані уточнюються.