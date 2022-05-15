Грузія отримає запрошення на саміт НАТО

Керівництво Грузії отримає запрошення на саміт НАТО, що відбудеться у Мадриді наприкінці червня, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив журналістам заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоані перед початком зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Берліні.

Джоане стверджує, що це рішення ухвалено як частину політики відкритих дверей.

"НАТО завжди поважатиме право націй обирати свій шлях. Грузія – партнер із розширеними можливостями, з яким НАТО має тривалу співпрацю", - заявив він, відповідаючи на запитання грузинської журналістки.

"Я можу сказати, що керівництво Грузії буде запрошено на саміт НАТО", – додав він.

Мірча Джоане не став уточнювати, чи це запрошення на адресу України.

Як повідомлялося, в Україні натякають на поновлення руху України в НАТО на тлі погроз РФ у Фінляндію та Швецію.