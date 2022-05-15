ОВА: Росія перекидає всі сили на Луганський напрямок

Росія кидає всі сили на Луганський напрямок, намагаючись взяти регіон у кільце. Наразі окупанти хочуть захопити дорогу "Лисичанськ - Бахмут", повідомляє РБК-Україна.

Про це каже заява голови Луганської ОВ Сергія Гайдая.

"Точуть бої під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищеве та Вороново. Спостерігаємо скупчення російської техніки біля Попасної. Орки не відмовилися від ідеї відрізати Луганщину, захопивши дорогу "Лисичанськ - Бахмут", тим самим оточивши наші війська в Рубіжному, Сєверодонецьку", - розповів він.

Тим часом, як зазначає Гайдай, російські військові відмовляються воювати у Білогорівці.

Як повідомлялося раніше, в Луганській області російські війська готуються провести два великі наступи на Сєверодонецьк і для прориву на трасу "Лисичанськ-Бахмут" з боку Попасної та Білогорівки.