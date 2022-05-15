ГУР: близько 2,5 тисяч "кадировців" брали участь у вторгненні РФ в Україну

У військовому вторгненні Росії в Україну брало участь близько 2,5 тисяч так званих "кадировців" - військових із чеченської республіки, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кадировці" почали заходити на територію України у перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії.

У ГУР зазначили, що основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців. Перебуваючи у другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками, знущаннями над заручниками та мирними жителями, грабежами та розбоєм.

Після того як російські війська почали нести перші масштабні втрати, "кадировцям" наказали зупиняти підрозділи російських військ, що відступають, і показово розстрілювати тих, хто відмовлявся воювати.

Як наголосили в ГУР, з ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, "кадировські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрями, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої подвиги для TikTok".

"Показово, що незважаючи на показушну навченість, бойовий дух та оснащення кадировських тик-токерів, навіть поза зоною активних бойових дій з 2,5 тисяч найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення і понад шістдесят втекли з України, покинувши зброю та амуніцію", - додали до ГУР.

Військова розвідка оприлюднить список, що складається з 2425 військових чеченської республіки РФ, які у березні – травні 2022 року брали участь у російській агресії та нагадує, що за злочини проти мирного населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялося, 8 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що, за наявною інформацією, у Бучі на Київщині основні військові злочини вчинялися в тих місцях, де стояли частини "кадировців" та бурятів.