У НАТО впевнені, що турецьке вето на вступ Фінляндії та Швеції буде подолано

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, який очолюватиме неформальну зустріч міністрів закордонних справ у Берліні через хворобу генерального секретаря Йєнса Столтенберга, оптимістичний щодо перспектив вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив журналістам перед початком засідання.

"Я впевнений, що партнери ухвалять конструктивно рішення Фінляндії та Швеції (про вступ), якщо таке буде", - заявив Джоані.

Заступник 3генсека переконаний, що заперечення Туреччини, яка обіцяла заблокувати вступ цих двох держав до Альянсу, будуть улагоджені.

"Туреччина є важливим союзником, тому занепокоєння, яке вона висловила, буде обговорено між нами, як між друзями та союзниками. І я впевнений, що якщо ці країни (Швеція та Фінляндія) вирішать – а це, як я розумію, відбудеться найближчими днями - повідомити про своє прагнення членства в НАТО, ми зможемо знайти умови для досягнення консенсусу", - заявив він.

Джоан додав, що вже відбулися переговори членів НАТО із представниками Швеції та Фінляндії.

Як повідомлялося, США хочуть почути пояснення Туреччини щодо її позиції щодо членства в НАТО Швеції та Фінляндії.

Після цього у Туреччині заявили, що не зачинили двері для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, але хочуть переговорів.