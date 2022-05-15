В Ірані заявили, що можуть подвоїти експорт нафти за потреби

Іран має можливість подвоїти експорт нафти, якщо на неї буде достатній попит, на тлі подальших розмов про поновлення іранської ядерної угоди, яка би зняла обмеження на поставки нафти з цієї країни, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив Мохсен Ходжастехмер, керуючий директор National Iranian Oil Co.

Він зазначив, що Іран "докладе максимум зусиль, щоб повернути свою частку ринку сирої нафти та своїх клієнтів".

Хоча Іран не публікує дані щодо видобутку та експорту нафти, за оцінками аналітиків, він продає до 1 мільйона барелів на день. План урядового бюджету передбачає щоденний продаж 1,4 мільйона барелів на рік до березня 2023 року.

Експорт іранської нафти був обмежений після того, як експрезидент США Дональд Трамп в односторонньому порядку відмовився від ядерної угоди з Іраном у 2018 році, яка стримувала ядерну діяльність країни в обмін на економічну допомогу, зокрема – критично важливі продажі нафти.

Цього тижня відбулися перемовини між Євросоюзом та Іраном про спроби відновити угоду – за словами представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, вони пройшли краще, ніж очікувалося.