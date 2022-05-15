Фінляндія ухвалила офіційне рішення про вступ до НАТО – президент

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе оголосив у неділю, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО, повідомляє Укрінформ.

Про це пише Sky News.

Рішення ухвалено на спільному засіданні президента країни та урядового комітету із зовнішньої політики та політики безпеки.

За словами Ніїністе, це «максимізує» безпеку країни.

Ніїністе висловив сподівання, що парламент Фінляндії схвалить рішення про звернення до Альянсу.

Рішення обговорюватиметься у парламенті у понеділок, і голосування, ймовірно, відбудеться у вівторок. Очікується, що заявка буде подана у середу.

Як повідомлялося, після повномасштабного вторгнення росії в Україну рівень підтримки ідеї вступу до НАТО серед жителів Фінляндії, який до цього обчислювався кількома відсотками, зріс у десятки разів.

Фінляндія та Росія мають загальний сухопутний кордон довжиною близько 1200 кілометрів.

Очікується, що разом із Фінляндією заявку на вступ до НАТО найближчими днями може подати Швеція.