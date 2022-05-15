Кулеба: G7 підтримала ініціативу передавати заарештовані активи РФ Україні

Представники країн "Великої сімки" позитивно ставляться до ідеї передавати заарештовані російські активи на відбудову України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави, йдеться про сотні мільярдів євро" , - розповів голова українського дипломатичного відомства.

Також він додав, що країни G7 хочуть долучитися до процесу відновлення України, зокрема у реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.

При цьому вони схвально відреагували на ідею президента Володимира Зеленського щодо "шефства" кожної країни над відбудовою окремого регіону.