Нацполіція: росіяни за добу 30 разів обстріляли Луганщину

Російські війська за минулу добу, 14 травня, 30 разів обстріляли Луганську область з різного виду артилерійського озброєння та із використанням авіації - поліція документує наслідки, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України.

"За добу ворог 30 разів обстріляв Луганщину з різного виду артилерійського озброєння та з використанням авіації. Поліція документує наслідки. Зазнали пошкоджень щонайменше 52 об’єкти інфраструктури міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Новодружеськ, Попасна, Золоте та селищ Білогорівка, Комишуваха, Тошківське, Оріхове, Катеринівка, Троїцьке, Верхньокам’янка та Врубівка" , - уточнюється у повідомленні.

Під час ворожих обстрілів постраждали багатоповерхові та приватні будинки, гаражі, технікум, будівля вищого навчального закладу, будівля селищної ради смт Комишуваха.

Зокрема, під час обстрілу Сєвєродонецька снаряд потрапив на територію одного з підприємств, через що сталося займання виробничої будівлі. Окрім цього, через обстріли та влучання снарядів у місті горіли квартири у багатоквартирних будинках.

Зазначається, що поліцейські продовжують в цілодобовому режимі нести службу, фіксувати наслідки обстрілів, надавати допомогу населенню, здійснювати охорону громадського порядку, патрулювати населені пункти та чергувати на блокпостах.