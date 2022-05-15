Рідні захисників "Азовсталі" вирушили до Туреччини на зустріч із Ердоганом

Рідні бійців "Азова" вирушили до Туреччини, щоб подякувати президенту Реджепу Тайіпу Ердогану за підтримку у питанні порятунку захисників Маріуполя, повідомляє Укрінформ.

Про це написала у Фейсбуці дружина одного із військових "Азова" Наталія Зарицька.

"Ми, рідні захисників Маріуполя, які перебувають на «Азовсталі», вирушили до Стамбула подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку у питанні порятунку та евакуації наших рідних до Туреччини", - повідомила Зарицька.

Вона також зазначила, що рідні бійців просять Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Цзіньпінем та разом допомогти звільнити наших героїв. Тому що Путіну буде важко відмовити, якщо він до нього звернеться як посередник у питанні екстракції саме Сі Цзіньпінь, вважає Зарицька.

Як повідомлялося, в укриттях заблокованого металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі знаходяться близько 600 тяжко поранених бійців, яким через відсутність медикаментів та нестачу медиків не можуть надати належної допомоги. Територію меткомбінату постійно обстрілюють із усіх видів озброєння та намагаються штурмувати.

Україна залучає низку країн світу, серед яких Ізраїль, Швейцарія, Туреччина, Фінляндія до процесу переговорів із Росією щодо звільнення військових із «Азовсталі».

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що спецоперація з евакуації з Азовсталі розпочнеться з порятунку тяжко поранених військовослужбовців і проходитиме у кілька етапів.

Раніше Україна запропонувала Росії обміняти тяжко поранених бійців з Азовсталі на полонених росіян.