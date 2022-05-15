Bloomberg: у ЄС вигадали, як можна оплатити російський газ і не порушити санкції

Євросоюз підготував проєкт рекомендацій для імпортерів газу, аби вони могли далі купувати в РФ блакитне паливо і не порушувати санкції, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg з посиланням на наближених до процесу співрозмовників.

Так, у нових рекомендаціях Єврокомісія планує зазначити, що компанії повинні чітко заявити, що вони вважають свої зобов’язання виконаними після сплати в євро або доларах відповідно до чинних контрактів. Такі вказівки не заважають компаніям відкривати рахунки в Газпромбанку і дозволять їм купувати газ без порушення санкцій.

У п'ятницю на закритому засіданні Єврокомісія повідомила державам-членам, що оновлені інструкції роз'яснюють, що компанії можуть відкривати рахунок в євро або доларах у Газпромбанку, як того хоче Кремль. Проте у ЄС промовчали щодо відкриття рахунку в рублях, хоча раніше чиновники блоку зауважували, що відкриття такого рахунку порушить санкції. За словами співрозмовників агентства, оновлені рекомендації не враховують цього конкретного питання.

Іншим ключовим моментом в інструкції є те, що після оплати компаніями газу в євро або доларах і оголошення своїх зобов’язань виконаними, від них не можуть вимагати подальших дій з боку Росії щодо платежу. При цьому за кремлівських механізмом Газпромбанк конвертує отриману валюту в рублі, після чого самі компанії повинні здійснити вже рублевий платіж.