Кулеба: Німеччина може очолити процес вступу України до ЄС

Україна стане членом ЄС, а вже найближчим часом отримає статус кандидата, і питання лише в тому, якою буде роль Німеччини у цьому процесі, повідомляє Українська правда.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у неділю, перед завершенням свого візиту до Берліну.

Міністр заявив, що у рамках його візиту відбулася дуже конструктивна дискусія з представниками офіційної влади Німеччини щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Я їм сказав дуже просту річ. Дивіться: це все одно станеться. Це неминуче. Однозначно, Україна отримає статус кандидата рано чи пізно, а ми хочемо, щоб це відбулося своєчасно – в червні на саміті ЄС" , - пояснив Кулеба.

За його словами Німеччина зараз має шанс зробити історичне рішення та уникнути політичної помилки.

"Вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або ж це все одно станеться, але без вашого лідерства" , - сказав міністр.

Водночас, зі слів Кулеби виходить, що рішення не ухвалене, тому він закликав українців долучитися до його просування.