ОК "Південь" повідомило, скільки російських кораблів у Чорному морі

У Чорному морі продовжують перебувати два російські кораблі – носій крилатих ракет і п'ять великих десантних кораблів РФ, повідомляє УНІАН.

Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь".

"Психологічне тиск і загроза ракетних ударів з моря актуальність не втрачають", - йдеться у повідомленні.

Також у командуванні нагадали, що на Одещині штормова погода винесла на поверхню і наблизила до берега ворожу морську міну:

"Ситуація під контролем відповідних підрозділів Військово-Морських Сил ЗСУ. Міна буде знешкоджена фахівцями підривної команди".

Місцевих жителів попереджають: купатися небезпечно, південні узбережжя сьогодні – це зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, отже, і зона небезпеки.