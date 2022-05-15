Латвія заборонила транзит військових вантажів з Білорусі залізницею

Латвія розірвала угоду з Білоруссю, яка дозволяла прямі залізничні перевезення військових вантажів з Білорусі в треті країни через порти Латвії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Латвії.

Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок, 10 травня.

У латвійському відомстві зазначають, що угода була ухвалена 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не приєдналася до Європейського Союзу. Країна стала частиною ЄС 1 травня 2004 року, а також стала членом НАТО 29 березня 2004 року.

"З огляду на це, Латвія зв'язана правовими нормами цих міжнародних організацій, і договір з Білоруссю до цих норм не поширюється" , – зазначили у міністерстві.

У той же час державне управління загалом переглядає двосторонні відносини з Росією та Білоруссю в контексті російської війни в Україні.