Заступник генсека НАТО: вторгнення Росії на територію України втрачає імпульс

Військовий наступ Росії на території України слабшає. У НАТО вірять в перемогу нашої країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Sky News.

У Берліні відбулась зустріч дипломатів НАТО, з метою обговорення подальшої підтримки України у війні проти Росії та рішення Фінляндії й Швеції щодо вступу до складу Альянсу.

"Жорстоке вторгнення (Росії, - ред.) втрачає темп. Ми знаємо, що завдяки хоробрості українського народу та армії, а також з нашою допомогою Україна може виграти цю війну" , - заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили телефоном надання допомоги Україні.

Тим часом Фінляндія вже офіційно подає заявку на вступ до НАТО.